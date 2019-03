Georg Kalkum folgt auf Peter Steffens: Rader Hospiz-Verein hat einen neuen Vorsitzenden

Radevormwald Georg Kalkum wurde auf der Hauptversammlung mit großer Mehrheit gewählt.

Eva Döllinger, stellvertretende Vorsitzende des Ambulanten Ökumenischen Hospiz Radevormwald, brachte es auf den Punkt: „Es ist eine Zäsur, wenn sich nach über 18 Jahren ein Vorsitzender zurückzieht.“ Denn das Gründungsmitglied und bisheriger Vorsitzende Peter Steffens stellte sich bei der Hauptversammlung am Mittwochabend turnusgemäß nicht mehr zur Wahl – aus privaten und gesundheitlichen Gründen.

Nicht nur Döllinger dankte Steffens im Namen des Vorstandes für seine langjährige und unermüdliche Arbeit für den Verein. Auch die beiden Koordinatorinnen Tatjana Brüser-Piper und Marina Weidner richteten Worte des Danks an ihren ehemaligen Vorsitzenden. Sie verglichen den Verein mit einem Schiff, dessen Kapitän es durch ruhige und stürmische See steuern müsse. Das habe Steffens immer sehr gut geschafft, weswegen sie ihm als Abschiedsgeschenk auch eine Kapitänsmütze überreichten.

Aber auch sonst hatten die beiden Koordinatorinnen viel Interessantes aus dem Vorjahr zu berichten. So werde das Trauercafé nach wie vor sehr gut genutzt. „Wir hatten 17 Teilnehmer. Natürlich nicht immer gleichzeitig, aber dennoch waren wir damit an den Grenzen unserer Kapazität“, sagte Weidner. Zusätzlich zum Nachmittagstermin wurde seit dem April ein Abendtreff für Trauernde angeboten, da viele Menschen aus beruflichen Gründen nicht zum Trauercafé kommen können. „Der Bedarf ist da, daher haben wir es erstmals angeboten“, sagte Weidner.

Im Vorjahr betreuten die 31 aktiven Vereinsmitglieder 47 Menschen und ihrere Angehörigen auf dem letzten Weg. „Sechs der Begleitungen werden in diesem Jahr fortgeführt“, sagte Brüser-Pieper. Die Begleitungen fanden etwa zur Hälfte im jeweiligen Zuhause oder in Pflegeeinrichtungen statt. „Mit 75 sehr umfangreich war die Zahl an Infogesprächen zu den Themen Palliative Fragestellungen, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“, sagte Brüser-Pieper weiter.