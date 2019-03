Radevormwald: Fichten am Spielplatz müssen fallen

Fichten am Spielplatz müssen fallen

Radevormwald Die Bäume wurden durch das Sturmtief „Eberhard“ stark geschädigt. Aus Sicherheitsgründen müssen sie weichen. Es werden nun Laubbäume gepflanzt.

(s-g) 21 Fichten am Spielplatzgelände Hölterhof müssen von kommenden Montag an gefällt werden. Nach den zurückliegenden Sturmereignissen in den vergangenen Tagen laufen derzeit die Nachkontrollen der städtischen Bäume. Ein erstes Ergebnis der Untersuchungen ist, dass neben dem Spielplatz Hölterhof eine Baumgruppe mit 21 Fichten beschädigt ist.