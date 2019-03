Mobile Chefredaktion: Reger Gedankenaustausch im Herzen der Stadt

Radevormwald Bei blendendem Wetter wurden im Rahmen des Feierabendmarktes zahlreiche Gespräche geführt. Das Interesse war groß.

Eine Menge Besucher zog sie an, die Mobile Chefredaktion der Bergischen Morgenpost, die am Freitagabend im Rahmen des Radevormwalder Feierabendmarktes stattfand. Leser waren eingeladen, mit den Zeitungsmachern ins Gespräch zu kommen, ihre Meinung zu äußern und Anregungen zu geben. Und diese Gelegenheit nutzten viele Marktbesucher – zumal das Wetter so blendend war, als wollte es hinter den kalendarischen Frühlingsanfang ein Ausrufezeichen setzen.