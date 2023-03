Busverkehr in Radevormwald eingestellt Starke Schneefälle sorgen für Probleme

Der Blick auf den Wetterradar verriet dem Teamleiter, dass es bis 13 Uhr weiter schneien, dann der Schneefall in Schneeregen und Matsch übergehen sollte, so dass gegen Abend eine Entspannung zu erwarten ist. „Wir werden aber auch dann noch weiter räumen“, kündigte Esplör an. Donnerstag und Freitag soll es entspannt werden, am Wochenende könnte nochmal etwas Schnee fallen, ehe es dann zu Beginn der neuen Woche recht warm werden soll.