Radevormwalder Unternehmer-Netzwerk Photovoltaik-Konzepte aus steuerlicher Sicht

Bei der Umsetzung von Energie-Eigenversorgungskonzepten mit Aufdach-Photovoltaik-Anlagen sei die technische Umsetzung heutzutage vielfach unkompliziert. Vielmehr stellten die bei der Entscheidung über die Umsetzung häufig unbekannten steuerlichen Folgen für Gewerbebetriebe eine unbekannte Größe dar, heißt es in der Einladung zu dem Seminar. So werde zum Beispiel in vielen Fallkonstellationen der Anlagenbetreiber unerwartet zum stromsteuerlichen Versorger. „Neben Steuernachzahlungen kann das zuständige Hauptzollamt dann wegen Verstoßes gegen steuerliche Pflichten Aufsichts- und Verfahrensmaßnahmen einleiten“, teilt die Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz, NRW.Energy4Climate, mit.