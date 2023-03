Im sportlichen Einsatz Mini-Handball-WM mit Team von der HSG Rade/Herbeck

Der Handballverband Niederrhein teilte den Teams schon mal die wichtigsten Infos rund um die Mini-WM mit. Unter dem Motto „Play the Future“ steht demnach vom 20. Juni bis 2. Juli die offizielle IHF Men´s U21-Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Griechenland an – „ein wichtiger Meilenstein für den Handballnachwuchs im Zuge des Jahrzehnts des Handballs“, heißt es beim Handballverband. Im Vorfeld des Turniers sollen die Stars von morgen im Fokus stehen. Dazu richten die Landesverbände gemeinsam mit dem Deutschen Handballbund (DHB) die erste bundesweite Mini-Weltmeisterschaft aus, bei der der offizielle U21-WM Spielplan nachgespielt und so in allen Bundesländern Mini-Weltmeister gekürt werden.