Außergewöhnliches Chorkonzert in Radevormwald Frauenchor und Harfe in trauter Harmonie

Wenn zarte, klare Frauenstimmen auf eine wohlgestimmte Harfe treffen, dann erinnert das an Engelsgesang zur Weihnachtszeit oder an einen seicht-fließenden Bach. So zumindest empfand eine Zuhörerin die Musik des Seismon-Ensembles aus Wuppertal am Sonntagabend in der Lutherischen Kirche an der Burgstraße. Der elfköpfige Frauenchor, der von Angelika Kozinowski-Werler geleitet wurde, hatte ein gut 80-minütiges Programm zusammengestellt, das sich von anderen Kirchenkonzerten abhob. Nicht allein die Auswahl der Komponisten war außergewöhnlich, da viele von ihnen in den vergangenen zwei Jahren mit Gedenktagen geehrt wurden. So zum Beispiel der 190. Geburtstag von Johannes Brahms in diesem Jahr, der 200. Geburtstag von César Franck 2022 oder auch der 150. Todestag von Heinrich Schütz im vorigen Jahr.