Berufsfelderkundung im Oberbergischen Kreis Betriebe und Jugendliche finden zueinander

Im Zuge der beruflichen Orientierung an den weiterführenden Schulen im Oberbergischen Kreis haben Schüler in der achten Klasse sowie an Gymnasien und Gesamtschulen in der neunten Klasse die Möglichkeit, an drei Tagen in drei unterschiedliche Arbeitsbereiche hineinzuschauen. „Durch praktische Übungen lernen sie vielfältige Berufsfelder kennen“, teilt der Oberbergische Kreis mit.