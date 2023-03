Radevormwald historisch Eine Zeit zwischen Monarchie und Diktatur

Die Zeit danach war von Elend und Hunger gezeichnet. Die vielen Parteien, die sich nach dem Krieg gründeten, waren untereinander bis ins tiefste Mark zerstritten. In Radevormwald wurde am 4. Januar 1922 Walter Schomburg zum Bürgermeister gewählt, der offenkundig sehr nationalistische Töne anschlug. Die Kommunisten kämpften gegen die konservative Kirche und sorgten für zahlreiche Kirchenaustritte. Weil die Alliierten der Meinung waren, dass Deutschland nicht seinen Reparationszahlungen nachkam, besetzten belgische und französische Truppen das Ruhrgebiet, so dass auch in Radevormwald die Lieferung von Kohle ins Stocken geriet. Die Firmen standen still, die Arbeitslosigkeit stieg an, die Inflation trieb alle ins Elend.