Einzelhandel in Radevormwald Drei Sonntage sollen verkaufsoffen sein

Die Politik in Radevormwald wird in der kommenden Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag, 14. März, über die geplanten verkaufsoffenen Sonntage im Jahr 2023 beraten. Drei Termine – genauer gesagt die notwendigen Ordnungsbehördlichen Verordnungen – stehen auf der Tagesordnung.