Bauarbeiten in Radevormwald Freie Fahrt auf L 414 in Dahlhausen

Radevormwald · Gute Nachrichten gibt es vom Landesbetrieb Straßenbau NRW: Die Baumaßnahme an der Landstraße 414 in Dahlhausen, bei der eine Stützmauer an der Wupper saniert werden musste, ist abgeschlossen.

07.03.2023, 14:46 Uhr

Die L 414 in Dahlhausen ist wieder ohne Einschränkungen befahrbar. Foto: Michael in't Zandt

„Leider musste die mobile, provisorische Baustellenampel nach Beendigung der Arbeiten etwas länger stehen bleiben, um die Verkehrsteilnehmer sicher zu führen“, erklärte Rainer Herzog, Pressesprecher der Regionalniederlassung Rhein-Berg. „Grund war ein Defekt an der stationären Lichtsignalanlage. Dieser wurde aber mittlerweile behoben, sodass jetzt alles wieder läuft wie vorher“, teilte Herzog auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Bauüberwachung habe ihm außerdem berichtet, dass mittlerweile auch die Markierungen aufgebracht seien. Wegen der Witterung hatte sich der ursprüngliche Zeitplan um zwei bis drei Wochen nach hinten verschoben. Jetzt kann der Verkehr in Dahlhausen wieder auf zwei Spuren fließen.

(rue)