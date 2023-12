Hersteller von Sportartikeln Firma Hudora zieht nach Erkrath

Auf der Internetseite der Firma ist bereits die neue, ab Januar 2024 gültige Adresse Alte Papierfabrik 28 in Alt-Erkrath hinterlegt. In welchem Umfang sich Hudora auf dem Pose-Marre-Gelände (sogenannte Neue Mitte, ehemalige Industriebrache, denkmalgeschützt, in privatem Besitz) in Erkrath niederlässt und ob es dort künftig auch einen Werksverkauf oder ein Outlet geben wird, ließ die Firma bis jetzt noch unbeantwortet.