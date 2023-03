Angebot der Stadt Radevormwald Bedürfnis nach einem Frauentreff ist groß

Für all das hat die Gleichstellungsbeauftragte Ramona Theis mit ihren beiden städtischen Kolleginnen, Anna Christ von der Bauaufsicht und Vanessa Jager vom Jugendamt, den Frauentreff ins Leben gerufen. Ein städtisches Angebot, das diese Woche – kurz vor dem Internationalen Weltfrauentag am Mittwoch, 8. März – zum ersten Mal im Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz präsentiert wurde. Hier sollen künftig jeden ersten Montag im Monat von 16 bis 18 Uhr die Türen für interessierte Frauen geöffnet werden.