HSG Rade-Herbeck : HSG gewinnt Spitzenspiel deutlich

Radevormwald Die Zuschauer in der Gymnasiumhalle sehen ein hochklassiges Handball-Oberligaspiel der weiblichen A-Jugend der HSG Rade/Herbeck gegen den HC Gelpe/Strombach.

Nicht nur in der Fußball-Bundesliga kam es am Samstag zu einem echten Spitzenspiel zwischen Dortmund und München: Am Samstag trafen auch die beiden noch verlustpunktfreien Teams der weiblichen A-Jugend der HSG Rade/Herbeck gegen den HC Gelpe/Strombach in der Oberliga in Radevormwald aufeinander. „Beide Teams spielten nahezu in Bestbesetzung, so dass die zahlreichen Zuschauer in der Gymnasiumhalle ein hochklassiges Oberligaspiel erwarten durften“, berichtete Stefan Berghaus von der HSG.