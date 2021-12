Hückeswagener Unternehmer Harald Pflitsch : Großer Visionär und Initiator ist tot

Hückeswagen/Radevormwald Der frühere Unternehmer Harald Pflitsch starb Anfang voriger Woche im Alter von 75 Jahren nach schwerer Krankheit. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes hatte bereits als 18-Jähriger die Geschicke des Unternehmens vom Mühlenweg entscheidend mitgeprägt.

Letztmalig in einem großen offiziellen Rahmen war Harald Pflitsch im Juli 2018 in Erscheinung getreten. Damals war dem langjährigen geschäftsführenden Gesellschafter des Hückeswagener Unternehmens Pflitsch die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen worden. Schon zu diesem Zeitpunkt war ihm seine schwere Krankheit anzusehen. Sie war es letztlich auch, die ihn dazu bewogen hatte, im April 2016 die Geschicke des Kabelverschraubungsspezialisten in die Hände von Roland Lenzing und Mathias Stendtke, der vierten Unternehmer-Generation zu legen. Anfang voriger Woche ist Pflitsch, der in Radevormwald lebte, im Alter von 75 Jahren gestorben.