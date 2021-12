Gemütliches Treffen an Feldermanns Hofcafé : Weihnachtslieder im Wiebachtal

Wiebachtal Das idyllische Treffen an der frischen Luft konnte unter der 2G-Regel stattfinden. Die Mitglieder der IG Wiebachtal schenkten gegen eine Spende Glühwein aus und bekamen für die Musik Unterstützung von Lasse Hocker und Celina Held.

Zum gemütlichen Weihnachtsliedersingen der IG Wiebachtal kamen die Menschen am Freitagabend warm angezogen und mit guter Laune. Das idyllische Treffen an der frischen Luft am Rande des Wiebachtals konnte in diesem Jahr unter der 2G-Regel stattfinden. Bevor sich die Menschen um das Feuer in dem beleuchteten Innenhof von Feldermanns Hofcafé versammelten, wurden ihre Nachweise zur Impfung oder Genesung kontrolliert. Sabine Fuchs, Vorsitzende der IG Wiebachtal, freute sich über das Verständnis aller Gäste. „Dass wir die Eingangskontrollen ernst nehmen, finden alle Gäste richtig, obwohl wir heute zu keiner Großveranstaltung eingeladen haben. Ich freue mich, dass wir dieses Jahr wieder gemeinsam Weihnachtslieder singen können.“