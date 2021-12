Stadtentwicklung in Radevormwald : Viel Redebedarf zur Neukonzeption Wülfing

In den Fachausschüssen und im Stadtrat geht es in den kommenden Wochen und Monaten um die Zukunft bei Wülfing. Foto: Nico Hertgen

Dahlerau Nicht nur die AL und RUA haben Beratungsbedarf nach dem Blick in den Haushaltsentwurf 2022. Der sieht eine Investition von 1,6 Millionen Euro für die Schaffung von weiteren Büroflächen für die nächsten beiden Jahre vor.

Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beantwortete die Stadtverwaltung den umfangreichen Fragenkatalog, den die Alternative Liste (AL) zur Neukonzeption des Wülfing-Geländes vorbereitet hatte. Auch andere Fraktionen meldeten Beratungsbedarf an, der sich mit dem Blick in den Haushaltsentwurf 2022 ergeben hat. Dort sind Mittel für Projekte rund um die historische Textilstadt eingestellt.

Burkhard Klein, Leiter des Bauamtes, ging auf die wesentlichen Fragen der AL-Fraktion ein. Nach Ansicht der AL gibt es Mängel an Dach und Statik des Gebäudes, die nicht weiterbearbeitet wurden, aber dennoch mindestens in Teilen im Haushaltsentwurf stehen. „2022 soll keine Dachsanierung durchgeführt werden. Eine Dachsanierung beziehungsweise eine Sanierung oder Änderung des statischen Dachsystems ist erst im Zuge des Innenausbaues geplant“, sagte Klein. Das eigentliche Dach sei dicht und benötige keine Sanierung. Das Problem am Dachsystem sei, dass die Dachkonstruktion statisch die Zwischendecke zwischen dem dritten Obergeschoss und Dachboden hält. Im Bereich der ausgebauten Bürofläche im dritten Obergeschoss sei diese statische Konstruktion bereits saniert worden. Beim weiteren Ausbau der dritten Etage und des Dachgeschosses müsse diese Konstruktion in Teilbereichen saniert werden oder je nach geplanter Nutzung umgebaut und ertüchtigt werden, erklärte der Bauamtsleiter. Eine Gesamtstatik sei nach Rücksprache mit einem staatlich anerkannten Sachverständiger nicht notwendig, so lange durch eine Nutzungsänderung keine höheren Verkehrslasten entstehe oder nennenswerte bauliche Änderungen durchgeführt werden. „Aus diesem Grund ist bisher keine Gesamtstatik erstellt worden. Das Gebäude wird regelmäßig durch einen Statiker begutachtet, und es wird eine statische Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt.“