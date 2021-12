Neubaugebiet in Radevormwald : Straßen- und Kanalerschließung für Karthausen

Neubaugebiet in Radevormwald

Fürs Neubaugebiet in Karthausen ging es jetzt im Fachausschuss um die Entwässerung und die Planung der Straßen. Foto: Joachim Rüttgen

Radevormwald Die Entwicklung des Kanalnetzes im Neubaugebiet Karthausen in Radevormwald ist aufgrund der Topografie anspruchsvoll und berücksichtigt hohe Sicherheitsfaktoren.

Mitarbeiter der Obermeyer Gruppe gaben im Bauausschuss Einblicke in die verkehrliche und abwassertechnische Erschließung des Neubaugebietes Karthausen. Die Haupterschließungsstraße des Neubaugebietes führt direkt in den ersten Bauabschnitt und wird von Bäumen sowie längs verlaufenden Parkbuchten gesäumt. Diese Elemente sollen zu einer Geschwindigkeitsbegrenzung innerhalb des Quartiers führen, das über die Landstraße L 81 erschlossen werden soll, die von der Bundesstraße B 229 abgeht.

Die Entwicklung des Kanalnetzes ist aufgrund der Topografie des Gebietes anspruchsvoll und berücksichtigt hohe Sicherheitsfaktoren, die über die gesetzlichen Ansprüche hinaus gehen, um Kanalsystem und Rückhaltebecken auch für Starkregenereignisse zu wappnen. Für das Neubaugebiet haben sich die Planer für ein Trennsystem von Schmutz- und Regenwasser entschieden. Ein besonderes Augenmerk sei bei der Planung auf die Hofanlage gelegt worden, die gegenüber des Neubaugebietes liegt. Sie sei besonders schützenswert. Da es sich bei der Fläche in Karthausen um ein Gebiet auf nicht versickerungsfähigem Boden handele, müsse das Regenrückhaltebecken besonders großzügig geplant werden. Das Regenwasser soll in der erlaubten Menge in den Karthausener Bach geleitet werden, wird davor aber gereinigt.