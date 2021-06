Freizeitbad in Radevormwald : Bäder-Geschäftsführer verlässt Rade

Radevormwald Ronald Eden, Chef des Freizeitcenters „life-ness“, verändert sich nach zwölf Jahren beruflich. Details könne er noch nicht verraten, aber es gehe ebenfalls um die Bäderbranche.

Über eine überraschende Personalie hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Bäder Radevormwald GmbH, Sebastian Schlüter, am Dienstagnachmittag die Öffentlichkeit informiert: Ronald Eden, seit fast zwölf Jahren Geschäftsführer des Unternehmens, wird im Herbst in Radevormwald aufhören. In einem persönlichen Gespräch am Montag habe ihm Eden darüber informiert, die schriftliche Kündigung habe er entgegengenommen. „Ich bedanke mich bei Herrn Eden für seine sehr erfolgreiche Arbeit sowie seine langjährige Loyalität und wünsche ihm für seinen weiteren beruflichen und privaten Lebensweg viel Erfolg und alles Gute. Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebührt Dank für die großartige Zusammenarbeit mit Herrn Eden.“ Der im November scheidende Geschäftsführer der Bäder GmbH habe im Jahr 2009 „unter schwierigsten Bedingungen“ diese Aufgabe übernommen und gemeinsam mit seinem Team die Sport- und Freizeitanlage „life-ness“ stetig weiter entwickelt.