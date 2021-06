Klimaschutz in Radevormwald : Mans begrüßt Stadtradel-Neuauflage

Beim Stadtradeln 2020 radelte Johannes Mans (r.) mit Amtskollegen aus den oberbergischen Nachbarstädten mit. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Auch Radevormwald wird sich in diesem Jahr wieder an der Aktion beteiligen. Der Bürgermeister zeigt sich erfreut. Im vergangenen Jahr hatte er sich selber in den Sattel geschwungen.

Auch in diesem Jahr nimmt die Stadt Radevormwald am Stadtradeln teil. In der Bergstadt und in anderen Kommunen des Kreises läuft diese Aktion vom 15. August bis 4. September. Die internationale Klima-Bündnis-Kampagne ist als Wettbewerb konzipiert. Gesucht werden die fahrradaktivsten Kommunen und Teams. Alle, die im Kreis leben, arbeiten, dort einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln.

Bürgermeister Johannes Mans, der bereits im vergangenen Jahr mitgeradelt war, erklärt dazu: „Ich freue mich, dass die Bürgerinnen und Bürger von Radevormwald auch in diesem Jahr die Gelegenheit haben, den Stellenwert des Fahrrads für die Stadt wieder hervorzuheben.“ Nach der langen, entbehrungsreichen Zeit in Folge der Pandemie sei es an der Zeit, gesellschaftlich weiter an einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität zu arbeiten. „Die Teilnahme im vergangenen Jahr war ein Erfolg und hat gezeigt, dass es viele begeisterte Fahrradfahrer in Radevormwald gibt. Ich bin mir sicher, dass wir auch in diesem Jahr wieder gemeinsam viele Kilometer zurücklegen werden“, sagt Mans. Schulteams können parallel zum Stadtradeln auch beim Schulradeln Nordrhein-Westfalen mitmachen, das an den 21-tägigen Aktionszeitraum von Stadtradeln vor Ort gekoppelt ist. Mitmachen können nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrkräfte und Eltern der jeweiligen Schule.

Ansonsten kann jeder ein Stadtradeln-Team gründen bzw. einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen.

Mehr Informationen und die Kontaktdaten der lokalen Ansprechpartner finden alle Interessierten unter www.obk.de/stadtradeln Beim Oberbergischen Kreis steht Mitarbeiterin Silke Hund, Tel. 02261 88-6133 und per E-Mail [email protected] für Fragen zur Verfügung. Auch alle Radevormwalder können sich ab sofort anmelden unter stadtradeln.de/oberbergischer-kreis

(s-g)