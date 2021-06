Politik in Radevormwald : CDU möchte Berichte zur Wirtschaft

Politik in Radevormwald

Radevormwald Die Verwaltung soll von nun an jährlich den Stand der Dinge darlegen, schlagen die Christdemokraten vor. Nicht nur die Corona-Pandemie sei für die Unternehmen vor Ort eine Herausforderung.

Die CDU-Fraktion schlägt vor, dass die Stadt einen jährlichen Sachstandsbericht zur wirtschaftlichen Lage in Radevormwald vorlegen soll. Einen entsprechenden Antrag haben die Christdemokraten für den kommenden Haupt- und Finanzausschuss gestellt.

Die Corona-Pandemie habe die örtliche Wirtschaft schwer getroffen, begründet die CDU ihren Antrag, doch auch langfristige Entwicklungen stellten für die Unternehmen vor Ort eine Herausforderung dar. „Da die Radevormwalder Wirtschaftsförderung derzeit neu aufgestellt wird, sollte der Bericht zunächst durch die Stabsstelle des Bürgermeisters im Hauptausschuss vorgestellt werden. Sinnvoll ist ein erster Bericht zu den Beratungen über die Neuaufstellung der Wirtschaftsförderung in Radevormwald“, heißt es in dem Schreiben, das der Fraktionsvorsitzende Dejan Vujinovic und der Fraktionsgeschäftsführer Rolf Schulte unterzeichnet haben. Folgende Punkte sollen laut CDU in den regelmäßigen Berichten behandelt werden: