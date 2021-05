Politik in Radevormwald : Einzelhandelskonzept soll beschlossen werden

Politik in Radevormwald

Radevormwald Vor einem Jahr hätte der Beschluss schon fallen sollen, doch Unstimmigkeiten und die Corona-Pandemie verhinderten eine rasche Entscheidung. Kontroverse Debatten könnte es auch diesmal geben.

Ein wichtiger Beschluss steht in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt an: Das Einzelhandelskonzept – genauer gesagt: dessen Fortschreibung – soll von den Vertretern der Politik beschlossen werden. Das Konzept erleichtere es Stadt und Politik, „frühzeitig mögliche Auswirkungen einzelner Standortentscheidungen auf die Versorgungsstrukturen im Stadtgebiet einzuschätzen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Es bilde somit eine wichtige Orientierungshilfe