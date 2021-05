Lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald : Vier Kinder mit Uelfewasser getauft

Lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald

Radevormwald Eine Premiere bei strahlendem Sonnenschein: Am Uelfebad wurden vier Täuflinge in die lutherische Kirchengemeinde aufgenommen. Für die Musik sorgte der Posaunenchor der Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau.

Auf dem Uelfebad drehen Modellboote ihre Runden, auf der angrenzenden Terrasse wird verweilt – und am Ufer versammeln sich vier Familien zu einem besonderen Anlass. Pfarrerin Manuela Melzer und Pfarrer Philipp Müller von der lutherischen Kirchengemeinde haben einen Taufgottesdienst direkt am Uelfebad organisiert, um Hannah, Lennard, Leni und Vincent zu taufen.

Die Idee hatten die beiden schon im Herbst. „In der Pandemie wurden einige Taufen abgesagt. Den Taufgottesdienst draußen zu feiern, ist nicht nur sicherer, sondern vor dieser Kulisse auch schöner. Das Taufwasser entnehmen wir der Uelfe“, sagt Pfarrer Müller. Unter der strahlenden Sonne ergibt sich ein Bild der Hoffnung. Schick gekleidete Menschen suchen sich in freudiger Erwartung ihre Plätze und warten auf den Start des besonderen Gottesdienstes an diesem Sonntag.

Das Gewässer Die Uelfe ist einer der größeren Zuflüsse der Wupper. Sie entspringt im Osten des Radevormwalder Stadtgebietes und mündet nach einer Strecke von acht Kilometern bei Dahlhausen in die Wupper. Das Uelfetal und seine Nebentäler sind als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Das bei Ausflüglern beliebte Uelfebad wird von Anwohnern auch gerne als „kleinste Talsperre der Welt“ bezeichnet.

Jasmin Avola ist beeindruckt. „Das ist so eine schöne Idee, von der ich auf Anhieb begeistert war. Ich freue mich auf die Taufe“, sagt sie. Die Mutter von Hannah ist in Begleitung ihrer Familie gekommen, jeder von ihnen hat eine besondere Aufgabe. Es gibt Taufpaten, Familienmitglieder, die den Gottesdienst mit der Kamera festhalten und diejenigen, die das Taufwasser direkt aus der Uelfe schöpfen. „Wir taufen mit Wasser, weil es nicht vergänglich ist. Es verändert sich, steigt empor und landet als Regen vielleicht wieder genau hier oder in einer anderen Quelle“, sagt Philipp Müller.