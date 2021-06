Mundart der bergischen Region : Jüngere „Plattkaller“ aus Rade für Hochschul-Projekt gesucht

Wer beherrscht die heimische Mundart der Stadt? Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Wer im Alter von 30 bis 45 Jahren ist und die örtliche Mundart spricht, kann sich an der Materialsammlung für den Dialektatlas Mittleres Westdeutschland beteiligen. Vier Universitäten sind daran beteiligt.

Für ein sprachwissenschaftliches Projekt sucht das Projekt Dialektatlas Mittleres Westdeutschland in mehreren Kommunen der Region Menschen, die 30 bis 45 Jahre alt sind und Mundart sprechen können. Der Oberbergische Kreis hat auf seiner Facebook-Seite auf dieses Projekt aufmerksam gemacht, die Radevormwalder FDP-Politikerin Annette Pizzato hat es in örtlichen Gruppen geteilt.

Das DMW-Projekt hat Mitte 2016 an den Universitäten Bonn, Münster, Paderborn und Siegen seine Arbeit aufgenommen und bereits in 511 Orten Interviews durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragungen werden in sprechenden Karten im Internet verfügbar gemacht, zu finden unter www.dmw-projekt.de

Gesucht werden aktuell aus folgenden bergischen Orten „Plattkaller“ im genannten Alter: Radevormwald, Marienheide, Eckenhagen und Wiehl. Die Sprachwissenschaftler weisen darauf hin, dass Teilnehmer des Projektes folgende Kriterien erfüllen sollten:

● von Geburt an bis mindestens zum 16. Lebensjahr am Heimatort ansässig

● mindestens ein Elternteil ebenfalls aus dem Heimatort oder der näheren Umgebung (das heißt, aus einem Umkreis von 20 Kilometern) stammend. Weitere Fragen zur Teilnahme können Interessierte Petra Solau-Riebel stellen, sie ist per E-Mail [email protected] oder unter Tel. 0151 28895487 erreichbar.

„Der Dialektatlas Mittleres Westdeutschland (DMW) hat zum Ziel, die regionalen Sprechweisen in Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen von Niedersachsen und Rheinland-Pfalz zu erforschen und diese für jetzige und spätere Generationen zu bewahren und öffentlich zugänglich zu machen, um auf diese Weise ein Stück Kulturgut dauerhaft zu sichern“, heißt es in der Mitteilung der Organisatoren.

Aufgrund der Pandemie werden die Befragungen zunächst nicht wie üblich in Präsenz, sondern digital mittels einer für das Projekt entwickelten Smartphone-App durchgeführt. Projektmitarbeiter sind dabei über ein Videokonferenztool (Zoom) zugeschaltet und führen die Teilnehmer durch die Befragung, die via App präsentiert und aufgezeichnet wird.

Die Teilnehmenden benötigen für die Befragung lediglich eine möglichst stabile Internetverbindung, ein Notebook bzw. einen Rechner mit Webcam und ein Smartphone (oder Tablet), haben aber auch die Möglichkeit, an der Befragung zu einem späteren Zeitpunkt in Präsenz (unter Hygienevorschriften) teilzunehmen, heißt es in der Pressemitteilung.

