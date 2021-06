Motorsport in Radevormwald : Automobil-Club schaut zurück auf seine Nachwuchsförderung

Radevormwald Seit den 1980er Jahren haben die Mitglieder mehrere Autos für die jungen Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung gestellt – den Anfang machte ein VW Polo.

Der AC Radevormwald schaut zurück auf nahezu 35 Jahre Nachwuchsförderung für 18- bis 25-Jährige Führerscheinbesitzer. Am 28. Oktober 1987 habe der Vorstand des AC Radevormwald beschlossen, im Zuge einer Förderung junger Fahrer ein Clubauto anzuschaffen. „Man ging davon aus, dass die meisten in dieser Altersklasse sich in der Ausbildung befinden und wenig Geld für den Motorsport zur Verfügung haben. Dieses Fahrzeug sollte kostenfrei zur Verfügung gestellt werden“, berichtet der Vorsitzende Michael Held. Steuern, Versicherung und sämtliche Verschleißteile würden vom Verein übernommen, so dass die Jugendlichen nur Startgelder und Benzinkosten zahlen mussten.

2015 wurde jedoch wieder ein Juniorauto angeschafft. „Schließlich verließen in dem Jahr einige Kids die Kartjugend, und die sollten ja unbedingt dem Motorsport erhalten bleiben“, sagt Held. Diesmal war es ein ehemaliges Slalomauto, wieder ein Polo GT. Mit Melgim Hübel, Daniel Klasen, Tim Schwanke und Kevin Bettray ging es los. Dazu kam dann auch ein Frau, Marina Erba, und aktuell sind Moritz Will und Kevin Bettray mit diesem Auto in der F8 am Start. „Unser Dank geht an alle Sponsoren, Helfer und Freunden, die uns tatkräftig unterstützt haben, sowie an den Förderverein JVEUM, der mittlerweile für die Unterhaltung des Clubautos sorgt“, resümiert der Vorsitzende.