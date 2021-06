Umwelt in Radevormwald : Naturschützer ziehen Bilanz der Volksinitiative

Radevormwald Die Pandemie hat die Unterschriftenaktion für Artenvielfalt erheblich behindert. Dennoch konnten mehrere hundert Unterstützer gewonnen werden. Kathi Hentzschel, Geschäftsführerin des Bergischen Naturschutzvereins, freut sich, dass NRW-weit das ziel erreicht wurde.

Die Unterschriftenaktion der Naturschützer in Radevormwald, um die Volksinitiative Artenvielfalt zu unterstützen, ist Ende Mai zu Ende gegangen. Kathi Hentzschel, die Geschäftsführerin des Bergischen Naturschutzvereins in Radevormwald, zieht eine durchwachsene Bilanz. Die Corona-Pandemie hatte es ihr und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern schwer gemacht, in der Öffentlichkeit um Unterstützung zu werben.

Innerhalb der vergangenen zwei Wochen haben die Naturschützer die ausliegenden Listen eingesammelt. „In unserem Städtchen (mit 23.000 Einwohnern) sind – soweit sie durch unsere Hände gingen – zwischen 500 und 600 Unterschriften zusammengekommen. Etwa die Hälfte hatten wir bereits im Januar überreicht“, teilte Kathi Hentzschel in einem Brief den Initiatoren in Düsseldorf mit. Ursprünglich hatten die Radevormwalder gehofft, in der Stadt bis zu 2000 Unterschriften sammeln zu können.

Auch der enorme Schub, der in den vergangenen Wochen noch auf Kreisebene für die Volksinitiative gekommen war, hatte die Zahl der Unterschriften in Rade nicht auf eine vierstellige Zahl anwachsen lassen. Die Kreistagsfraktionen von SPD, Grünen und Linken hatten in einem gemeinsamen Antrag gefordert, dass in den Gebäuden der Kreisverwaltung entsprechende Unterschriftenlisten ausgelegt werden sollten. Zugleich forderten die drei Fraktionen, die Ziele der Volksinitiative in eine Biodiversitätsstrategie des Oberbergischen Kreises zu überführen. „Die zunehmende Versiegelung und eine vielen Tierarten abträgliche Architektur greifen immer stärker in die Lebensgemeinschaften ein“, heißt es in der Begründung. „Daher gilt es, unsere Städte naturnäher und damit lebenswerter zu machen.“ Seit Jahrzehnten gebe es einen dramatischen Verlust an Tier- und Pflanzenarten, so die drei Fraktionen, die nicht nur auf das viel beklagte Insektensterben, sondern auch auf den Rückgang der Population bei einigen Vogelarten verweisen.