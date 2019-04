Straßensanierung in Radevormwald : Bahnstraße – Unterschriftenaktion für Baustopp

Radevormwald Die Anwohner hoffen, dass der öffentliche Druck eine Änderung des Gesetzes zur Zahlung von Anliegerbeiträgen bewirkt.

Mit einer Unterschriftenaktion wollen Anlieger der Bahnstraße in der Radevormwalder Innenstadt einen vorläufigen Stopp der Sanierung der Straße erreichen. Kritik üben die Anwohner vor allem an den hohen Straßenbaubeiträgen, die nach dem in NRW geltenden Gesetz erhoben werden. Jüngst hatte die Verwaltung bei einer Bürgerversammlung den Ablauf und andere Details der Bauarbeiten vorgestellt, die bereits Ende April beginnen sollen. Nach jetzigem Stand müssen die Bürger 70 Prozent der Kosten für die Sanierung der Fahrbahn und 80 Prozent der Kosten für Gehweg, Beleuchtung und Entwässerung tragen.

Die Kritik an diesem Kommunalen Abgabegesetz (KAB) wächst seit Monaten. Die SPD-Fraktion im Landtag hatte bereits eine Gesetzesänderung beantragt, die jedoch an den anderen Fraktionen scheiterte. Eine Kampagne des Bundes für Steuerzahler gegen das Gesetz hat bislang etwa 360.000 Unterstützer gefunden. Damit soll der Landtag dazu bewogen werden, sich erneut mit dem Thema zu befassen. Vor diesem Hintergrund fordern die Anwohner der Bahnstraße Verwaltung und Politik auf, nicht rasch Tatsachen zu schaffen, weil das Gesetz gekippt werden könnte. In einem Brief an unsere Redaktion schreiben betroffene Einwohner: „Dass gerade jetzt Teile der Politik sowie der Stadtverwaltung auf eine rasche Sanierung drängen, liegt unserer Meinung nach daran, dass man seitens der Stadt die zu erwartenden Kosten auf Basis der bestehenden Rechtslage an die Anlieger weiter geben will, bevor eine neue Rechtslage dieses möglicherweise nicht mehr erlaubt.“