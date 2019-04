Konzert : Ein musikalischer Abend mit der schönen Müllerin in der Kirche

Tenor Tobias Glagau und Pianistin Maren Donner überzeugten in der Kirche an der Burgstraße mit einem besonderen Konzert. Foto: Flora Treiber

Zu einem klassischen Liederabend hatte die Lutherische Kirchengemeinde für Sonntagabend eingeladen. Kantor Martin Scheibner begrüßte alle Gäste persönlich, die sich dazu entschlossen hatten, den Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ in der Kirche an der Burgstraße zu hören.

Die Gedichte des Dichters Wilhelm Müller wurden 1823 von Komponist Franz Schubert für Singstimme und Klavier in einen Liederzyklus umgeschrieben. Das Gesamtwerk „Die schöne Müllerin“ besteht aus insgesamt 20 Liedern, die etwa in einer Stunde interpretiert werden können. Für den Konzertabend in Radevormwald waren Tenor Tobias Glagau und Pianistin Maren Donner in die Kirche gekommen, um den Liederzyklus gemeinsam zu erzählen.