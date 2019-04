Kegelturnier : Beim Vier-Dörfer-Kegeln gibt Hahnenberg den Titel an Herbeck ab

Radevormwald Jedes Jahr treffen sich Männer aus Hahnenberg, Heide, Herbeck und Honsberg, um sich den Siegerpokal gegenseitig streitig zu machen. In diesem Jahr war Heide der Organisator.

Seit 2014 ist die ehemalige Sportschule an der Jahnstraße der Austragungsort des berühmten Vier-Dörfer-Kegelns, das es seit 1987 gibt. Jedes Jahr treffen sich Männer aus Hahnenberg, Heide, Herbeck und Honsberg, um sich den Siegerpokal gegenseitig streitig zu machen. In diesem Jahr war Heide der Organisator.

Die Geschichte des beliebten Wettkampfes geht auf das Jahr 1986 zurück. Damals war noch die Gaststätte Heidersteg der Austragungsort. Nachdem das Lokal geschlossen wurde, wechselten die Kegelfreunde in die Gaststätte „Zur Grüne“. Seit 2014 hat das Turnier sein festes Domizil in der ehemaligen Sportschule an der Jahnstraße gefunden. Die Mannschaften wechseln sich bei der Organisation des Wettkampfes ab.

Jede Mannschaft besteht aus fünf Keglern, die möglichst in dem jeweiligen Dorf wohnen oder von dort stammen. Ergänzend wird den Teams der Einsatz eines „ortsfremden“ Keglers erlaubt. Damit alle Regeln eingehalten werden, haben die Schiedsrichter Jürgen Hageböcker, Horst Kreckel und Alfred Osenberg ein Auge auf die Bahnen. In der ersten Runde spielten die Mannschaften mit 25 Wurf in die Vollen, danach wurde mit 25 Wurf abgeräumt. Obwohl die ehemaligen „Bösen Buben“, die vor einigen Jahrzehnten Stadtmeister wurden, mittlerweile in die Jahre gekommen sind, waren sie am Donnerstag immer noch stark vertreten. „Wir sind eine eingeschworene Truppe, aber ich kann leider nicht mehr mitspielen“, sagt Lemmer, der Probleme mit seiner Schulter hat.