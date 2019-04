Unperfekt-Garten : Unperfekt-Garten wird Insektenparadies

Radevormwald Die reformierte Kirchengemeinde hat ihren Garten fit gemacht. Neu sind der kleine Teich und das Insektenhotel.

In einem der Hochbeete, die im vergangenen Jahr gebaut wurden, wachsen nach wie vor Kräuter, in dem anderen blühende Pflanzen, die von Bienen genutzt werden können. „Wir haben eine Vielfalt von einheimischen Pflanzen ausgesucht, damit sich in unserem Garten viele Insekten ansiedeln“, sagt Pfarrer Dieter Jeschke, der sich auch in seiner Freizeit um die Instandhaltung des Gartens kümmert.

Termin Die nächste besondere Veranstaltung der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde findet am Gründonnerstag, 18. April, von 19.30 bis 21 Uhr in der Kirche am Marktplatz statt. In der Gebetswache „Bleibet hier und wachet mit mir“ feiern die Gemeindemitglieder Abendmahl und erleben den Gründonnerstag aus der Sicht des Petrus.

Aus den Kräutern des Unperfekt-Gartens hat die Gemeinde 2018 zum Erntedank ein köstliches Kräuterbrot gebacken. Die Konfirmanden, die nach den Sommerferien mit ihrem Unterricht beginnen werden, können das ernten, was die jetzigen Konfirmanden gesät haben. Jan und Simon haben sich am Samstag federführend um den Bau des kleinen Gartenteiches gekümmert, der von Insekten genutzt werden soll. „Wir haben ein tiefes Loch gebuddelt, damit die Plastikwanne für den Teich genug Platz hat“, sagt der elfjährige Jan. Weil er auch daran gedacht hat, Pflanzen in dem kleinen Teich anzusiedeln, hat er die Wanne mit Kies befüllt. „Ich freue mich schon darauf, wenn die Pflanzen wachsen und wir beobachten können, wie Insekten in dem Teich schwimmen oder auf dem Wasser sitzen“, sagt Simon. Neu im Garten ist auch das Insektenhotel, das in einer Hecke versteckt ist, um den Bewohnern so noch mehr Schutz zu bieten. Das Insektenhotel ist ein Tontopf gefüllt mit Naturmaterialien, in denen Insekten nisten können.