Konzert Musikschule : Strahlende Sänger und glückliche Eltern

Radevormwald Unter dem Motto „Frühlingserwachsen“ brachten etwa 100 Kinder aus Kitas und Grundschulen im Bürgerhaus Lieder zu Gehör. Im Publikum saßen viele Eltern und Großeltern, die aufgeregt und stolz den Nachwuchs erlebten.

Endlich ist es soweit! Der erste Bühnenauftritt für einige kleine Mädchen und Jungen steht an. Die Zwei- und Dreijährigen der „Schildkröten-Gruppe“ aus der Gira-Kita werden liebevoll von ihrer „Musiklehrerin“ Ronja Stracke aufgerufen.

„Meine Güte, was bin ich aufgeregt“, sagt Mutti Arcangela Moriello. Ihr Töchterchen Adriana darf nun im Zwergenchor mitsingen. „Ob sie nun gerade heute auch singt, werden wir sehen. Gestern hat sie zuhause aus ganzer Freude gesungen. Geübt habe ich aber nicht mit ihr“, sagt die junge Mutter.

Die zweijährige Romy Reinauer muss sich noch einige Streicheleinheiten von ihrer Mutti abholen, bevor sie Richtung Bühne geht. „Romy singt so gerne und bewegt sich zur Musik“, freut sich Julia Reinauer. Auch sie ist etwas angespannt vor dem ersten Auftritt ihres Töchterchens.

Beide kleinen Mädchen erleben in einer Gruppe gleichaltriger Kinder spielerisch die Musikalische Früherziehung in der Gira-Einrichtung. „Sie alle singen und spielen sehr gerne zusammen. Sie erfahren dabei ein rhythmisches Körpergefühl“, erzählt Ronja Stracke. Sie ist mit Herzblut dabei, den neun Kindern die ersten musikalischen Eindrücke zu vermitteln.

Am Sonntagnachmittag beim „Konzert für Kinder“, dürfen die Kleinen endlich einmal vorsingen und in der Gemeinschaft aller Mädchen und Jungen der verschiedenen Früherziehungsgruppen den Frühling begrüßen. „April, April – der weiß nicht was er will“ singen die Kinder mit großer Leidenschaft. Die ganz Mutigen unter ihnen stehen gleich vorne, einige etwas schüchterne Sänger und Sängerinnen haben es sich auf Papas Arm gemütlich gemacht, um ihren großen Auftritt zu genießen.