Ausflug : Ritterschule auf Schloss Homburg

Oberberg Bei einem Rundgang durch die kulturhistorische Dauerausstellung des Museums durchlaufen die Kinder mehrere Stationen der Ritterausbildung.

In der Ritterschule auf Schloss Homburg können Kinder zwischen 6 und 10 Jahren eine Ausbildung zum Ritter machen: am Mittwoch, 17. April, von 10 bis 12 Uhr. Höhepunkt ist der Ritterschlag am Ende der Ferienaktion im Museum Schloss Homburg.