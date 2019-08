Landesgartenschau in Neuss : Die SPD-Ideensammler

Neuss Anregungen für eine Landesgartenschau in Neuss fand die SPD beim Besuch der „Buga“ Heilbronn.

In der politischen Sommerpause entsteht die Agenda für die Debatten im Herbst. Das ist nicht nur in der Bundeshauptstadt so, sondern auch in Neuss. Einige SPD-Stadtverordnete nutzten die sitzungsfreien Tage für einen Besuch der Bundesgartenschau in Heilbronn und kehrten mit der Überzeugung zurück, die Idee einer Landesgartenschau in Neuss forcieren zu müssen. In einem ersten Schritt fordert die SPD-Fraktion gemeinsam mit der Neusser FDP den Bürgermister schriftlich dazu auf, sich bei der Landesregierung für eine Landesgartenschau in Neuss einzusetzen und eine konkrete Interessensbekundung abzugeben.