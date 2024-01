Geschäftsstelle am Büchel in Neuss FDP-Stadtverband hat wieder ein Hauptquartier

Wenn die Neusser FDP künftig tagt, tut sie das auf Augenhöhe mit den Beigeordneten im Rathaus. Denn gleich gegenüber von deren Büros richten die Liberalen in der Beletage des Hauses Büchel 3 ihre neue Geschäftsstelle ein. Damit bekommt die Partei, die nach dem Zerbrechen der Ratsfraktion ab Mitte 2022 finanziell nicht mehr in der Lage war, ihre Geschäftsräume an der Breite Straße zu halten, wieder eine Anlaufstelle und ein organisatorisches Zentrum. Für den Parteivorsitzenden Cornel Janssen ist das ein Meilenstein bei der Neuaufstellung der FDP. „Dass wir wieder sichtbar werden – nach innen wie nach außen –, ist auch psychologisch wichtig“, fügt er hinzu.