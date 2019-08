Regiobahn in Neuss : Regiobahn senkt Gleiskörper vor Konrad-Adenauer-Ring ab

Regiobahn in Neuss

Neuss Der Kruchensbusch wird nicht als Baulager herhalten müssen, wenn die Regiobahn auf dem Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Kaarster See zweispurig ausgebaut wird. Und auch als Zufahrt zur Baustelle werde die Grünanlage nicht tangiert, berichtet Heiner Cöllen, Aufsichtsratsvorsitzender der Regiobahn GmbH.

Das Unternehmen reagiert damit auf den Widerstand der Stadt Neuss, die den sturmgeschädigten Kruchensbusch zeitnah wieder als Parkanlage herrichten will.

Ganz ohne ein Materiallager in der Nähe dieser Grünfläche aber geht es nach Cöllens Darstellung nicht. Denn die mit dem zweispurigen Ausbau einhergehende Elektrifizierung der Strecke hat zur Folge, dass der Gleiskörper im Bereich der Unterführung Konrad-Adenauer-Ring abgesenkt werden muss. „Die elektrischen Triebfahrzeuge könnten wegen der mangelnden Höhe der Brücke diese mit ihren Stromabnehmern sonst nicht passieren“, sagt Cöllen. Damit die Durchfahrt unter dem Konrad-Adenauer-Ring auch für einen Oberleitungs-Betrieb hoch genug ist, beginnt die Absenkung von beiden Seiten aus etwa 250 Meter vor dem Konrad-Adenauer-Ring. Die Regiobahn plane nun, das für diesen Umbau erforderliche Material am Gleiskörper abzulegen, sagt Cöllen. Damit wird eine Anlieferung im Waggon erforderlich, was den Bau aber nur um zwei bis drei Tage verzögern werde.