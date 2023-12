Vor 100 Jahren wurde Franz Kellermann Gartenbaudirektor von Neuss Der geistige Vater des Neusser Grüngürtels

Durch den Ersten Weltkrieg geriet die Grünplanung ins Stocken. Ihre Wiederaufnahme erfolgte in schwieriger Zeit, stand die Stadt (und das gesamte Rheinland) doch seit dem 5. Dezember 1918 unter belgischer Besatzung. In Neuss waren rund 3000 belgische Soldaten stationiert, für die eigens Wohnhäuser (an Alexianerplatz und Berghäuschensweg) und Offiziersquartiere (an der Schorlemerstraße) errichtet wurden. Trotzdem kam es zu Einquartierungen, was die Stimmung in der Inflations-geplagten Bevölkerung weiter verschlechterte. „Der Waffenstillstand im November 1918 und der Versailler Friedensvertrag vom Sommer 1919 bedeuteten in keiner Weise die Wiederkehr der alten Vorkriegsverhältnisse für Handel und Industrie unserer Stadt“, heißt es im „Bericht über den Stand und die Verwaltung der Gemeinde-Angelegenheiten der Stadt Neuss vom 1. April 1913 bis zum 31. März 1924“, der gleichzeitig notiert, dass Neuss „im letzten Friedensjahr 1913 auf der Höhe seiner Wirtschaftsleistung angelangt“ war.