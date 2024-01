Segensgruß für Familien Sternsinger in Neuss unterwegs

In den ersten Januar-Tagen kann man in der ganzen Stadt Kindern und Jugendlichen begegnen, die wie Könige gekleidet sind. Sie sind als Sternsinger von Haus zu Haus unterwegs, um den Menschen den Segen Gottes zum neuen Jahr zu bringen. Im Sendungsraum „Katholische Kirche in Neuss“ mit insgesamt zwölf Gemeinden koordiniert Jugendreferent Daniel Fellert diese Aktion, in anderen Gemeinden wird das Sternsingen von Verbänden wie der Katholischen jungen Gemeinde“ (KjG) organisiert, etwa auf der Furth.