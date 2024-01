Personelle Veränderung in Neuss Neuer Leiter der Sparkassenfiliale Neusserfurth

Pünktlich zum Jahresstart steht in der Sparkassenfiliale Neusserfurth eine personelle Veränderung an: Der bisherige Leiter, Reiner Iven, hat zum Jahresbeginn die Leitung der Filiale an Pascal Horwat übergeben. Für Iven endete zum 31. Dezember nach über 45 Jahren bei der Sparkasse – davon zuletzt 23 Jahre als Filialleiter an der Neusserfurth – seine Dienstzeit. Im Ruhestand will er die neu gewonnene Zeit für mehr sportliche Aktivitäten nutzen und Touren mit seinem neuen Motorrad unternehmen.