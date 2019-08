Orgelsommer in Neuss : Orgelreise quer durch Europa

Neuss Münsterkantor Joachim Neugart beendet den „Orgelsommer“ in Neuss.

Traditionell beendet Münsterkantor Joachim Neugart den Orgelsommer in St. Quirin, der in diesem Jahr drei Konzerte mit dem Motto „Nachbarn“ umfasste. Als große Orgelreise quer durch Europa verstand der Organist sein eigenes Motto.

„Mein junges Leben hat ein Ende“ klagte der Niederländer Jan Pieterszoon Sweelinck in sechs Moll-Variationen. Immer lässt der für den norddeutschen Barock wegweisende Komponist die Melodie auch im Tenor und im Bass im Vordergrund, die Neugart besonders in der dritten Variation reich verzierte. Logisch inspiriert schloss sich „Präludium und Fuge d-Moll“ von J. S. Bach an. Neugart wählte für das fälschlich auch als „Dorische Toccata“ bezeichnete Werk ein forsches Tempo, was ihm ein wenig die monumentale Größe nahm. Andererseits zeigte die Beherrschung schneller das ganze Präludium durchlaufender Sechzehntel den auch technisch höchst versierten Organisten.