5. Symphonie von Anton Bruckner : Neusser Silvesterkonzert ist nun auch online erlebbar

Das Neusser Kammerorchester und sein Leiter Joachim Neugart beim Silvesterkonzert in der Quirinusbasilika. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Wer das Silvesterkonzert des Neusser Kammerorchester im Quirinusmünster verpasst hat oder den Abend noch einmal erleben möchte, hat nun vier Wochen lang die Gelegenheit dazu. Auf dem Youtube-Kanal der Münstermusik Neuss ist die Veranstaltung nun nämlich als Film zu sehen.

Die Aufführung der 5. Symphonie von Anton Bruckner am Silvesterabend sei ein besonderes Projekt gewesen: Dafür hat sich das Orchester um 40 Kräfte – auf insgesamt 65 Musiker – verstärkt. Außerdem waren neben der großen Bläserbesetzung mehrere Instrumentalisten, die derzeit in Düsseldorf ein Musikstudium absolvieren, in das Projekt eingebunden. Gewidmet wurde das Konzert Wilhelm Schepping, der kürzlich 90 Jahre alt geworden ist und das Kammerorchester einst gegründet hat.