Stadtwerke Neuss : Neue Tarife für Ersatzversorgung

Neuss Stadtwerke bemühen sich um Opfer von unseriösen Gas- und Stromanbietern. Die Übernahme dieser Kunden stellte das Unternehmen vor große Herausforderungen.

Rund 3000 Kunden sind seit November bei den Stadtwerken Neuss gelandet, weil ihr Strom- beziehungsweise Gaslieferant ihnen gekündigt hat, wenn nicht gar in Insolvenz gegangen ist. Die Übernahme dieser Kunden von zum Teil unseriös agierenden Energiediscountern in eine Grund- und Ersatzversorgung habe das Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt, betont Stadtwerkesprecher Jürgen Scheer, weil die Energie für diese Kunden schnell, zusätzlich und deshalb teuer an den Börsen eingekauft werden musste.

Inzwischen habe sich die Situation etwas entspannt. Als Folge der Preisentwicklung auf dem Markt konnten die Stadtwerke für alle Haushalte in der Grund- und Ersatzversorgung mit Wirkung zum Dienstag dieser Woche die Tarife senken. „Eine Momentaufnahme“, so Scheer, die nicht als Hinweis auf dauerhaft sinkende Preise gewertet werden dürfe. Und Wochen nach Beginn dieser Welle sind die Stadtwerke jetzt in der Lage, diesen Neukunden einen Strom- und Gastarif anbieten zu können, der günstiger ist, für den sie sich aber bis Ende 2023 vertraglich an den örtlichen Versorger binden müssen.