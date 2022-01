Polizei in Neuss : Neue Bezirksbeamtin plant „Bürger-Spaziergänge“

Norf Im Bezirksdienst Norf bestreift Polizeioberkommissarin Andrea Zeleken die Orte Rosellen, Rosellerheide, Neuenbaum und Allerheiligen. Sie möchte mit den Bürgern ins Gespräch kommen und plant dafür ein besonderes Format. Der erste Termin steht schon fest.

Die Leitende Polizeidirektorin Heidi Fahrenholz hat die neue Bezirksdienstbeamtin des Bezirksdienstes Norf vorgestellt. Gemeinsam mit Bürgermeister Reiner Breuer und dem Leiter der Wache in Neuss , Erster Polizeihauptkommissar Johannes Polke, begrüßte sie ganz offiziell die neue Beamtin. Seit Dezember bestreift Polizeioberkommissarin Andrea Zeleken die Bezirke Rosellen, Rosellerheide, Neuenbaum und Allerheiligen. Sie folgt damit auf Günter Zeiger, der in den Ruhestand gegangen ist. Das teilt die Polizei im Kreis mit.

Die 53-Jährige ist in Neuss aufgewachsen und auch dort zur Schule gegangen. In den 1990er Jahren hat sie eine Zeit lang in Mexiko gelebt und spricht daher auch Spanisch. Ihre Ausbildung begann im Oktober 1996 in Linnich. Ab 1999 ging es erstmal vier Jahre zur Polizei Hilden, im April 2003 dann nach Neuss, was immer der Wunsch war. Bis zum November 2021 war sie im Wach- und Wechseldienst auf der Wache Neuss tätig – eine Zeit, die sie nicht missen möchte.