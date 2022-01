Anwohner meldet lauten Knall : Wohnung in Neuss nach Vollbrand nicht mehr bewohnbar

Foto: Patrick Schüller 12 Bilder Wohnung in Neuss brennt komplett aus

Neuss Ein Anwohner meldete einen lauten Knall. Als die Feuerwehr am Grillparzerweg in Neuss eintraf, stand eine Wohnung in Flammen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Nach einem schweren Brand am Montagabend ist eine Wohnung auf dem Grillparzerweg in Neuss-Norf nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr ist um 18.52 Uhr alarmiert worden. Ein Anwohner meldete einen lauten Knall. Flammen schossen aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im zweiten Obergeschoss.

Wenige Minuten später fanden sie die Wohnung brennend vor, die Wohnung stand in Vollbrand. Zusätzlich war die Straße vor dem Gebäude von Glasscherben und kleinen Trümmerteilen übersät. Was auf eine Verpuffung in der betroffenen Wohnung hindeutete, so die Feuerwehr Neuss.

Sofort begannen die Einsatzkräfte mit der Brandbekämpfung. Mittels einer Drehleiter wurde von außen gelöscht. Auch machten sich zwei Atemschutz-Teams auf dem Weg ins Innere der Wohnung. Schnell war klar, dass sich keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung befanden. Die zwei Bewohner der Wohnung meldeten sich selbst bei der Feuerwehr. Sie wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt, beide waren wohlauf.

#EINSATZBERICHT: Verpuffung in Mehrfamilienhaus | Wohnung ausgebrannt & nicht mehr bewohnbar ⚠️ ➡️ Am heutigen Montag,... Posted by Feuerwehr Neuss on Monday, January 24, 2022

Gegen 19.17 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich noch etwa eine Stunde und gestalteten sich aufwendig, da die Wohnung teilweise leer geräumt werden musste, um auch die letzten Glutnester zu erreichen. Verletzt wurde niemand.

Die Wohnung ist zum derzeit unbewohnbar. Die beiden Bewohner wurden durch den Sozialdienst der Stadt Neuss anderweitig untergebracht. Gegen 20.30 Uhr war der Einsatz beendet, die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Insgesamt 30 Einsatzkräfte waren vor Ort.

