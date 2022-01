Serie Meine Lieblingsorgel (2/4) : Die Liebe zu einer großen Dame

Die Beckerath-Orgel in der Johanneskirche ist eines der großen Instrumente der Stadt. Susanne Hiekel, Kantorin in Kaiserswerth, würdigt sie.

An die Orgel in der Johanneskirche habe ich schon als Jugendliche mein Herz verloren. Als Chorsängerin in der Johanneskantorei unter Almut Rößler erschloss sich mir eine neue Klangwelt, erweiterte sich mein geistiger und geistlicher Horizont. Die kurzen wöchentlichen Konzerte, die Reihe der Orgelmusik zum Wochenende, an die sich häufig der Genuss eines Glas Wassers oder Weins in Gemeinschaft mit den Organisten oder gar den Komponisten des Werks anschlossen, entwickelten in mir die Leidenschaft für dieses Instrument, das den großen Kirchenraum klanglich und auch optisch prägt.