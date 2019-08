Volksfest in Neuss : Kirmes setzt auf doppeltes Adrenalin

Neuss Die zwei Höhepunkte aus den vergangenen beiden Jahren – Konga und Apollo 13 – werden diesmal zeitgleich in Neuss sein. Insgesamt dürfen sich Besucher über knapp 300 Geschäfte freuen. Der Fokus liegt auf Familienfreundlichkeit.

Es ist ein Gefühl zwischen Vorfreude und Anspannung, das „Kirmesarchitekt“ Ralf Weyers und sein Team in diesen Tagen verspüren. Aktuell arbeiten alle Verantwortlichen mit Hochdruck daran, dass auch die 197. Auflage der Neusser Kirmes top durchorganisiert ist. Die spannende Frage, die alle Besucher brennend interessiert: Was gibt es denn in diesem Jahr zu erleben? Antwort gaben Weyers und Co. am Dienstag bei einem ersten Gang über das Kirmesgelände. Dort ging es noch verhältnismäßig ruhig zu, doch am Mittwoch werden dann die „schweren Geschütze“ aufgefahren, wenn unter anderem das Riesenrad „Jupiter“ anreist.