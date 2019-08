Feier in Neuss : Jubelpaar seit 60 Jahren verheiratet

Immer noch zusammen glücklich: August und Mechtilde Weber. Foto: Siegmund & Brigitte Baron

Nordstadt August und Mechtilde Weber haben Diamanthochzeit gefeiert.

Freudenstimmung in der Nordstadt! August und Mechtilde Weber haben ihre Diamanthochzeit gefeiert. Die Jahre waren mit vielen Ereignissen bestückt. Zuerst lebte das Jubelpaar in zwei Zimmern an der Adolfstraße. Nachdem drei Mädels geboren wurden, musste mehr Wohnraum her. Das junge Paar entschied sich, auf der Neusser Furth ein Eigenheim zu bauen. Da August „Audi“ Weber ein begeisterter Further Schütze ist, kam für den neuen Wohnraum nur die Furth in Frage.

Bis heute nimmt Audi aktiv am Schützenfest teil. Die Kinder wurden größer und damit entdeckte die Familie das Reisen. Österreich wurde ein Ziel für das ganze Jahr, im Sommer wurde gewandert und im Winter die Langlaufski angeschnallt. Da ging es auch gerne mal zum höchsten Berg Deutschlands.

In ihrer Heimat in Neuss steht das Rad nie still, und der wöchentliche Einkauf beim Metzger in der Neusser City wird mit dem Rad erledigt. Besonders stolz sind die beiden auf ihre Räder ohne elektrische Hilfe. „Das hält jung und freut die Krankenkasse“, so Mechtilde Weber.

Für ihren Mann ist das Radfahren eine besondere Leidenschaft. Mit 85 steigt er noch regelmäßig auf sein Rennrad. Auch wenn die Gruppe seiner Radjungs kleiner worden ist, trifft man sich noch zu Touren im Rhein-Kreis Neuss. Größere Ausfahrt am Niederrhein werden aber nur noch in Erzählungen gefahren. Die Touren haben für beide nur Vorteile, weil sich Mechtilde in der Zeit ungestört um ihren Garten oder die Hunde der Nachbarn kümmern kann.

Die Familie wurde immer größer mit drei Schwiegersöhnen und vier Enkelkindern wurde so mancher Ausflug und so manche Feier in den Jahren getätigt. Heute sind die Enkelkinder groß und erfolgreich und somit ist die Zeit der Ruhe wieder in dem Haus eingekehrt. Auch bei den Enkelkindern überwiegt das weibliche Geschlecht. Jedoch hat es ein Junge doch noch geschafft und trägt mit Stolz die alte blaue Uniform von Audi. Ein Wunsch des Paares: eine Feier mit allen Freunden und Nachbarn, denn auch das Jubelpaar wird älter.

(NGZ)