Zu Besuch bei „BMC“ in Neuss Leidenschaft für britische Kult-Autos

Der Schriftzug „I love Mini“ mit einem Herz in den Farben des Union Jack weist an der Bockholtstraße den Weg: Im Hof der Hausnummern 37 bis 39 hat Karl-Heinz Kestel seine BMC-Werkstatt. BMC steht für British Motor Cars, und wer die Werkstatt betritt, stößt sofort auf eine kleine Ansammlung von Minis. Der älteste ist ein „Woody“ aus dem Jahr 1964. „Woody“ meint einen Mini in Kombiversion mit hölzernen Verzierungen im Stil eines rustikalen Fachwerkhauses. Very British halt. Vor der Werkstatt steht ein MG Roadster, Baujahr 1965, natürlich in „British Racing Green“, der grünen Lackierung britischer Rennwagen.