Neues Programm des Neusser Eifelvereins „Nicht nur ein Wanderverein“: Das plant der Eifelverein für 2024

Aber das Wandern müsse nicht immer im Vordergrund stehen. „Wir sind nicht nur ein Wanderverein“, betont Vorstandssprecher Wilfried Derendorf. Die soziale Verbundenheit sei das, was ihn ausmache. So würden sich im Verein oft Grüppchen bilden, die sich dann auch privat treffen, viele Freundschaften seien schon so entstanden.