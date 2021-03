Region Rhein-Kreis-Neuss : Commerzbank legt ihre Jahresbilanz 2020 vor

Rhein-Kreis Die Commerzbank in Neuss hat für 2020 trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie eine positive Bilanz gezogen. In der Region betreut die Bank rund 116.000 Kunden.

Die Commerzbank in Neuss hat für 2020 trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie eine positive Bilanz gezogen. Heribert Bohnen, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden in Neuss: „Insgesamt haben wir 2020 in Neuss netto 2561 neue Kunden gewinnen können.“ In der Region betreue die Commerzbank nun rund 116.000 Kunden.