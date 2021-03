Gedenkstätte in Neuss : Nur drei Tafeln erinnern an Opfer der Einigungskriege

Neuss Zur Teilnahme am Deutsch-Französischen Krieg vor 150 Jahren waren 1700 Soldaten aus dem damaligen Kreis Neuss eingezogen worden. 50 Gefallene waren zu beklagen, darunter elf aus Neuss. An sie erinnert eine fast vergessene Gedenkstätte.

Ende März 1871 brach der Aufstand der Pariser Kommune los. Es war das blutige Nachbeben des verlorenen Krieges Frankreichs, an das in diesen Tagen in den Medien erinnert wird, und der erst mit dem Friedensschluss vom 10. Mai 1871 formal beendet wurde. Am Sieg der deutschen Truppen, der im Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles Kaiserproklamation und Gründung des Deutsche Reiches unter preußischer Führung ermöglichte, hatten auch Männer aus Neuss Anteil. Allein zur Teilnahme am Deutsch-Französischen Krieg vor 150 Jahren waren 1700 Soldaten aus dem damaligen Kreis Neuss eingezogen worden. 50 Gefallene waren zu beklagen, darunter elf aus Neuss. Hinzu kamen 49 Verwundete und drei Vermisste.